NY Knicks son campeones de la NBA por primera vez desde 1973

¡Se acabó la malaria! Los New York Knicks se coronaron campeones de la NBA tras derrotar 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales (4-1), llevándose la serie y el trofeo Larry O’Brien.

Los Spurs, con Victor Wembanyama, buscaban ser el segundo equipo en levantarse de una desventaja de 3-1 en la serie final, como hicieron los Cleveland Cavaliers de LeBron James ante los Golden State Warriors en 2016, pero Jalen Brunson les dijo que no.

El base de los Knicks salió inspirado y clavó 45 puntos, casi los mismos que el resto de sus compañeros en conjunto, para darle a Nueva York su primer anillo de campeonato desde 1973.

FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆 New York defeats San Antonio 4-1 in the NBA Finals, capturing their third championship in franchise history! pic.twitter.com/i1gmntBe06 — NBA (@NBA) June 14, 2026

Brunson fue nombrado como el Jugador Más Valioso, entrando ya en los libros de historia de una de las franquicias más valiosas del planeta. “Es todo lo que soñé, para eso vine a Nueva York”, dijo al final del duelo.

Wembanyama cae en sus primeras Finales de NBA

Por su parte, el ‘Alien’ francés sufrió a la hora buena, errando el último intento desesperado de los Spurs. Finalizó la velada con 19 unidades y 14 rebotes; el novato Dylan Harper clavó 25 tantos y repartió cuatro asistencias.

Y otra vez los Spurs dejaron ir una ventaja importante; ya en el Juego 4 sufrieron la mayor remontada en la historia de la postemporada de NBA, cuando estaban 29 puntos encima de Nueva York.

Ahora fueron 16, cuando parecía que tenían dominado a un equipo neoyorquino que no encontraba el aro, los Spurs empezaron a errar jugadas en el papel sencillas, cediendo también en la pintura rebotes clave que les costaron el descalabro.

Los Knicks mejoraron a 4-0 en oportunidades de cerrar series esta temporada, ganándolas todas como visitantes. Sin embargo, no se sintió como jugar fuera de casa: miles de aficionados de Nueva York viajaron a Texas para presenciar un momento que se venía gestando desde hace 53 años.

Con información de FoxSports