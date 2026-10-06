Nuevo hospital no, Ciudad IMSS; complejo de construcción que dará 20 años de desarrollo en Chihuahua: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será un complejo grande el cual se debe llamar Ciudad IMSS con más de 20 hectáreas y un proyecto con desarrollo a futuro de los próximos 20 años con el fin de no volver a pasar por un rezago como se vive actualmente.

En este sentido el máximo líder empresarial señaló que el presupuesto para el hospital no depende del presupuesto federal total, por lo cual están esperanzados en la realización del hospital en los próximos meses.

“Exigimos que se haga el hospital porque la ciudad ya tiene un millón de derechohabientes contando a las familias de los trabajadores e incluso ya no le llamamos hospital IMSS sino Ciudad IMSS por que va a tener un complejo médico que ayudará en materia de salud infantil, cáncer de mama y con una gran intervención para el desarrollo de los próximos 20 años”, comentó.

El ejido para el proyecto ha estado liberado recientemente y Semarnat indica que es favorable la construcción ya que no se dan daños al medio ambiente.

“Creo que el gobierno del estado ha estado trabajando para entregar ese terreno en la zona oriente que es la alternativa que hemos indicado nosotros, no necesariamente es nuestra preferencia, puede estar donde se dé un terreno de 20 hectáreas”, comentó.