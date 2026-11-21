Un joven de 19 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este sábado en calles de la colonia Valle de la Madrid, al sur de la ciudad de Chihuahua.

La víctima fue identificada como Luis Yair F. P., quien fue ultimado a tiros en el cruce de las calles Privada de Tamborel y 76.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, se movilizaron elementos de las corporaciones policiacas, quienes localizaron al joven sin vida y procedieron a acordonar la escena del crimen.

Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes y realizó el levantamiento de evidencias balísticas, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del homicidio.