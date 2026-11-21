Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre, luego de atender un reporte por un posible caso de violencia contra la mujer, en la colonia Martín López, donde se señalaba que el conductor de un camión urbano se encontraba en estado de ebriedad y presuntamente portaba un arma corta

Al arribar al cruce de las calles 24 de Febrero y avenida Silvestre Terrazas, localizaron un camión urbano color naranja, y al notar la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga a bordo de la unidad, por lo que los agentes le cerraron el paso y le indicaron que descendiera.

Durante la intervención, los policías realizaron una inspección al interior del camión, donde localizaron una pistola de postas y varias bebidas alcohólicas, motivo por el cual el hombre identificado como Aldo Z.N.de 41 años de edad , fue trasladado al Centro de Atención Municipal Zona Sur, donde quedó a disposición del Juez Cívico en turno.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.