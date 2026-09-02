Normalistas cierran cruce de Carranza y Escorza

Normalistas de Saucillo procedieron al cierre de las calles Escorza y Carranza, como parte de su protesta para una asignación de plazas definitivas.

Ello provocó tráfico vehicular en calles aledañas, así como molestia de quienes tuvieron que dar la vuelta en U en el cruce bloqueado.

La manifestación inició desde el pasado lunes con la toma del edificio Héroes de la Revolución, sede de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD).

Ese día, el secretario de Educación, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila se reunió con el grupo de manifestantes, sin embargo, tras no llegar a un acuerdo, continuaron con la manifestación.