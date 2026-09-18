Formula FDZC imputación a detenido por robo agravado y secuestro exprés

• Encerró a un empleado de un OXXO y a otra la amenazó con un objeto similar a un arma de fuego

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra del detenido Daniel Obed G. M., por los delitos de robo agravado y secuestro exprés.

En la audiencia inicial se le hizo de su conocimiento que se le atribuyen hechos delictivos cometidos la tarde de este lunes 14 de septiembre, a un local comercial de la cadena OXXO, ubicado en la calle Nuevo Milenio, de la colonia Nuevo Chihuahua.

De acuerdo a la investigación ministerial, Daniel Obed G. M., ingreso al citado local comercial y amenazó a uno de los empleados y lo encerró en la bodega, luego tomó un uniforme de la tienda y se lo puso, momento en el que otra empleada entra al local y la amenazó con un objeto similar a un arma de fuego para quitarle el teléfono celular.

La detención del imputado en los términos de la flagrancia la realizaron elementos de la Policía Municipal, cuando trató huir a bordo de un vehículo.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2635/2026, decretó legal la detención del imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo lunes 21 de septiembre, la audiencia de vinculación o no a proceso.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso con la seguridad y justicia de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).