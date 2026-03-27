“No vamos a andarle haciendo al pendejo”: Alex Domínguez al anunciar estrategia “Hagamos juntos un Chihuahua fregón”

Al afirmar que las autoridades electorales “han permitido que nos soltemos el chongo”, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, dijo que “no vamos a andarle haciendo al pendejo” al anunciar la estrategia “Hagamos juntos un Chihuahua fregón”.

Así lo dijo previo al Consejo Político Estatal que realizará el Revolucionario Institucional este sábado a las 12:30 horas, donde el Comité Directivo Estatal presentará dicha estrategia electoral a los consejeros priistas para que sea revisada y aprobada.

El líder priista añadió que el partido seguirá impulsando una agenda que permita recuperar instituciones, fortalecer la economía familiar, frenar el aumento de precios y garantizar seguridad, salud y oportunidades para todos los mexicanos.

Finalmente, señaló que ser defensor de México es tener el valor de decir lo que millones de mexicanos saben y viven todos los días, y trabajar con responsabilidad para corregir el rumbo del país.

“México merece un futuro con orden, desarrollo y oportunidades”, afirmó Domínguez.

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