No se gobierna a tráves de redes sociales, señala De la Peña por quejas contra alcaldesa de Gpe. y Calvo

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda hizo un llamado para que todos los y las servidoras públicas se comporten a la altura del cargo que ocupan, señalando que no se gobierno a tráves de redes sociales, sino de acciones contundentes.

Ello luego de que en redes sociales circula un video publicado en la plataforma de Tik Tok en la que Ana Laura González Abrego, alcaldesa de Guadalupe y Calvo, aparece bailando, situación que generó molestia entre una parte de la población, ante la situación de inseguridad que los aqueja.

“Yo creo que hacer un llamado a que todos los funcionarios públicos nos comportemos a la altura de lo que requiere gobernar un Estado o municipio en este caso, no se gobierna a tráves de redes sociales, se gobierna con acciones de gobierno contundentes, que realmente dan soluciones a las necesidades de la ciudadanía”, expresó De la Peña Grajeda.