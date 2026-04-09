“¡No lo van a creer!”: Sacerdote gana un auto en una rifa que él mismo organizó

El sacerdote Eduardo Senna, de la parroquia brasileña Nossa Senhora de Guadalupe en la ciudad de Florianópolis, organizó una rifa cuyo premio principal era un automóvil Fiat Argo cero kilómetros, que él terminó ganando. Con ese resultado se generó un amplio debate en redes.

Cara, o padre organizou a rifa pra reforma das comunidades (causa boa), mas participar do sorteio e ganhar com bilhete em branco foi um vacilo gigante de imagem. Não é nem questão de roubo, é questão de “nossa, padre… sério isso?”.

Ainda bem que ele resolveu renunciar o carro e… pic.twitter.com/cC1T5BfzM8 — João Figueiredo (@joaofig) April 7, 2026

El sorteo denominado ‘Acción entre Amigos’, realizado el domingo, quedó captado en video. “¡No lo van a creer! ¡Es blanco, es mío!”, dijo Senna festejando, mientras la comunidad se reía de lo sucedido. Sin embargo, en Internet la reacción fue la contraria.

Después de cientos de comentarios negativos referidos por la prensa local, como algunos que opinaban que “quien lo organiza no participa”, el padre optó por anunciar la realización de un nuevo sorteo, pautado para este jueves 9 de abril.

“En el momento del sorteo, había algunos boletos en blanco, lo que causó cierta confusión. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Este auto no sería mío. Este auto iría a la parroquia, pero comprendo las dudas”, comentó.

En una publicación en redes sociales afirmó el lunes que no se quedaría con el vehículo y en la próxima rifa no se usarían sus boletos.