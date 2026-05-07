No le gustó su corte de cabello… y apuñaló al peluquero

Una mujer de 27 años fue detenida en San Pablo, Brasil, luego de apuñalar por la espalda a un peluquero en un salón de belleza tras manifestar su enojo por el resultado de un corte de cabello.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la clienta atacó al estilista mientras atendía a otra persona.

La agresora aseguró que el trabajador “arruinó” su cabello y fue reducida por empleados y personal de seguridad del local.