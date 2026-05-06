José Luis Villalobos exige esclarecer presuntos vínculos del gobierno de Sinaloa con el crimen organizado

El diputado José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó su preocupación ante las graves acusaciones que presuntamente vinculan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a integrantes de su gabinete y mandos de seguridad, con estructuras del crimen organizado dedicadas al tráfico de drogas y al control territorial mediante la violencia.

El legislador priista señaló que los señalamientos contenidos en documentos judiciales y de investigación internacional representan una de las acusaciones más delicadas en la historia reciente del país, al describir una presunta asociación entre autoridades estatales y grupos criminales para intervenir en procesos electorales, controlar corporaciones policiacas y permitir operaciones ilícitas bajo esquemas de protección institucional.

Villalobos García afirmó que, de comprobarse estos hechos, se estaría frente a una traición absoluta a la confianza ciudadana y a la obligación constitucional de garantizar seguridad, justicia y gobernabilidad. “México no puede normalizar que el crimen organizado influya en elecciones, infiltre gobiernos o utilice las instituciones públicas para intimidar y violentar a la población. La democracia debe defenderse con instituciones fuertes y transparentes, no con pactos oscuros”, expresó.

El diputado destacó que las acusaciones incluyen presuntos actos de complicidad relacionados con tráfico de narcóticos, protección a grupos armados y utilización de estructuras estatales para favorecer operaciones criminales. Además, lamentó los señalamientos sobre posibles actos de intimidación política, desapariciones y uso indebido de corporaciones de seguridad pública para fines ajenos a la protección ciudadana.

Asimismo, subrayó que Sinaloa vive una crisis profunda de violencia e inseguridad que ha afectado a miles de familias, por lo que exigió investigaciones exhaustivas, imparciales y con plena colaboración internacional para deslindar responsabilidades y evitar cualquier intento de encubrimiento político.

“El pueblo de Sinaloa merece saber la verdad. Ningún funcionario, sin importar su cargo, puede estar por encima de la ley. Las instituciones de justicia mexicanas deben actuar con firmeza y transparencia para garantizar que estos hechos no queden impunes”, sostuvo.

José Luis Villalobos García reiteró que el PRI mantendrá una postura firme en defensa de la legalidad, la democracia y el estado de derecho, exigiendo que las autoridades federales esclarezcan cualquier vínculo entre servidores públicos y organizaciones criminales, priorizando siempre la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas.