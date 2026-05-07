Ingresa el frente frío 49; prevén nublados, vientos y chubascos aislados en la región noreste

Este jueves, el ingreso de un frente frío (número 49) sobre el norte y noreste del país, en interacción con la corriente en chorro polar y subtropical, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a templado por la mañana, de cálido a muy caluroso por la tarde, ambiente frío en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.

🌧️🌫️En entidades del noroeste y norte de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias aisladas durante las próximas tres horas. 🤓Más información en la imagen⬇️ pic.twitter.com/zohmNj7Ecg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 7, 2026

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 65 km/h en partes de las zonas centro y sureste, incluye: Aldama y Jiménez,; pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas oeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Temósachi, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Guachochi, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Allende, López, Coronado, Camargo, San Francisco de Conchos y La Cruz.

Asimismo, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, centro, sur y noreste, incluye: Ignacio Zaragoza, Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Uruachi, Guazapares, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Sueco, Matamoros.

Además, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Moris, Morelos, Coyame del Sotol, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Chihuahua a La Junta, de Chihuahua a Sueco, de Chihuahua a Jiménez, de Jiménez a Parral y en la vía corta Chihuahua a Parral; así como en partes de: Temósachi, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Guachochi, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de la zona norte, incluye: Guadalupe y Práxedis G. Guerrero; lluvias aisladas (de 0.1 a mm) en partes de las zonas norte y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Coyame del Sotol.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 32/16, Juárez 28/13, Janos 28/9, Madera 22/5, Temósachi 24/3, Cuauhtémoc 26/7, Ojinaga 31/20, Delicias 32/19, Camargo 32/19, Jiménez 32/20, Parral 27/17, Creel 21/4, Chínipas 34/16, Guachochi 21/3, El Vergel 20/1.