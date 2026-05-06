Trabaja Bonilla junto con Sebastián en catálogo para mantenimiento a sus obras; será para la próxima administración

El alcalde Marco Bonilla informó que junto con el artista Enrique Carbajal, uno de los máximos exponentes en el arte y cultura chihuahuense, será un catálogo del mantenimiento de las obras que tiene en esta capital y justo para no volver a cometer algún error con la corrección en la Puerta Chihuahua o que otra administración también cometa algún error en el mantenimiento sus obras.

Bonilla Mendoza aclaró que por el momento permanecerá la obra de Mata Ortiz en la Puerta Chihuahua. hasta que no se termine el catálago.

Explicó que el catálogo será como un manual del manejo de mantenimiento en sus obras, mismo que será entregado a la siguiente administración municipal en 2027.

Cabe recordar que en enero pasado, la Dirección de Mantenimiento Urbano, remodeló la Puerta de Chihuahua, al sur de la ciudad, con diseño inspirado en el estilo artesanal de Mata Ortiz, con el objetivo de dar la bienvenida a miles de turistas, paisanos y habitantes que arriban a la capital para disfrutar de la ciudad.