“Señalamientos al alcalde Bonilla son infundados; ataques de Morena nacen del miedo y de su desventaja electoral”: Fermín Ordóñez

Tras las declaraciones vertidas esta mañana en el escenario mediático de Palacio Nacional, el dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI, Fermín Ordóñez Arana, lanzó una respuesta frontal y enérgica contra lo que calificó como una “embestida mediática de MORENA” orquestada desde el centro del país.

Al ser cuestionado sobre su postura, Ordóñez Arana afirmó que el uso del aparato de gobierno federal para golpear al alcalde Marco Bonilla es la prueba más clara y contundente de que “MORENA y sus candidatos a la gubernatura han entrado en pánico” ante el avance imparable de la oposición en el norte, refiriéndose a la solidez del PRI y de Acción Nacional.

“Que quede claro: el ataque de hoy no tiene sustento jurídico ni moral. Es el grito desesperado de un régimen que sabe que está perdido en Chihuahua. Están usando la tribuna más poderosa del país para mentir, porque no pueden con el peso de la oposición”, expresó el líder tricolor.

Ordóñez fue enfático al señalar que esta ofensiva no es un ejercicio de transparencia, sino de supervivencia política: “Lo que vimos hoy no es una preocupación legítima; es el miedo de quienes ven a Chihuahua como un electorado inteligente que no pueden conquistar. Intentan usar las instituciones para frenar lo que no pueden ganar en la calle”.

El dirigente puntualizó que la embestida proveniente de la Ciudad de México responde directamente a las mediciones que colocan a la oposición en el estado de chihuahua con una excelente aprobación. Detalló que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con hasta con un 19% de intención de voto, mientras que Acción Nacional alcanza los 33 puntos porcentuales.

Asimismo, calificó de “ridículo y desesperado” el intento de vincular gestiones administrativas con incidentes ajenos para justificar investigaciones que solo buscan desgastar la imagen de Marco Bonilla.

“Son infundios corrientes. Si MORENA pusiera la misma energía en combatir al crimen organizado y en meter a sus gobernadores corruptos a la cárcel, en lugar de desprestigiar a personajes de oposición, el país estaría en paz”, finalizó.