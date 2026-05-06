Dialogan Maru Campos e Isabel Díaz Ayuso sobre cooperación en cultura, turismo y deporte

Aguascalientes.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, participó en un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como con los gobernadores Tere Jiménez, Libia García y Mauricio Kuri, donde compartieron proyectos y experiencias enfocados en cultura, turismo y deporte.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal destacó que durante la reunión se analizaron estrategias orientadas al fortalecimiento del desarrollo social, económico y humano, mediante el impulso de actividades que generen bienestar en las comunidades.

Uno de los temas centrales fue el papel del deporte como herramienta para fomentar estilos de vida saludables, fortalecer el tejido social y abrir espacios de convivencia y desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, Maru Campos subrayó la importancia de crear alianzas entre gobiernos para intercambiar buenas prácticas y consolidar proyectos conjuntos que puedan beneficiar tanto a familias mexicanas como españolas.

El encuentro reunió a distintos liderazgos políticos con el propósito de dialogar sobre cooperación y estrategias de desarrollo en áreas de interés común entre ambas regiones.