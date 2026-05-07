Aranceles de EU atropellan exportaciones automotrices

Los aranceles implementados por el presidente Donald Trump influyeron para que México registrara una caída interanual de 11.3% en sus exportaciones automotrices a Estados Unidos en el primer trimestre de 2026, descendiendo a 38,051 millones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio.

Esta disminución se suma a la registrada en todo el año pasado, cuando estos envíos retrocedieron 7.2% sobre 2024, a 168,418 millones de dólares.

Tanto en el primer trimestre de 2026 como en todo 2025, las tres subcategorías de las exportaciones de la industria automotriz mexicana al mercado estadounidense sufrieron bajas interanuales.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reconoció en una reciente carta enviada a Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, que los aranceles han afectado a las ventas mexicanas del sector y pidió la exclusión de los aranceles que deriven de las investigaciones en curso de la Sección 301.

“La industria automotriz mexicana solicita respetuosamente que no se impongan aranceles a los automóviles y autopartes, especialmente si estos se suman a los aranceles ya existentes en virtud de la Sección 232. La implementación de los aranceles de la Sección 232 ya ha perjudicado a una industria vital para la competitividad de la región y de los propios Estados Unidos”, dijo Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la AMIA, en esa misiva.

Hasta ahora, el subsector más golpeado por los aranceles corresponde a las exportaciones mexicanas de camiones, autobuses y vehículos con propósitos especiales, que registró caídas interanuales de -18.7% en el primer trimestre de 2026 (9,267 millones de dólares) y de -14.4% en todo 2025 (43,018 millones).

“La aplicación de sanciones adicionales afectará gravemente a la competitividad del sector automotriz y, en consecuencia, perjudicará a otras actividades económicas, así como a un gran número de empleos e inversiones en toda Norteamérica.

Además, y lo que es crucial, socavará la capacidad de Estados Unidos para competir con sus competidores de otras regiones”, agregó Garza.

En segundo término, las exportaciones de autos desde México al mercado estadounidense tuvieron contracciones de -22.0% en el primer trimestre del año actual (8,931 millones de dólares) y de -9.8% en todo 2025 (43,911 millones).

“La aplicación de sanciones adicionales afectará gravemente a la competitividad del sector automotriz y, en consecuencia, perjudicará a otras actividades económicas, así como a un gran número de empleos e inversiones en toda Norteamérica. Además, y lo que es crucial, socavará la capacidad de Estados Unidos para competir con sus competidores de otras regiones”, agregó Garza.

En segundo término, las exportaciones de autos desde México al mercado estadounidense tuvieron contracciones de -22.0% en el primer trimestre del año actual (8,931 millones de dólares) y de -9.8% en todo 2025 (43,911 millones).

Con un impacto mucho menor, las ventas de autopartes de México a Estados Unidos se redujeron -1.1% de enero a marzo de 2025 (19,852 millones de dólares) y -1.2% en todo 2025 (81,488 millones).

Las aduanas estadounidenses cobran distintos aranceles en el sector automotriz: vehículos de pasajeros y autopartes (25%), camiones (25%), autobuses (10%) y piezas relacionadas (25 por ciento). Las importaciones desde México y Canadá están exentas para aquellos productos que cumplan con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las reglas del T-MEC para el sector automotriz y las de su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han desempeñado un papel importante en la creación de un mercado automotriz altamente integrado entre los países de la región.

La mayoría de los vehículos ligeros y autopartes producidos en Canadá y México se exportan a Estados Unidos. La demanda estadounidense es fundamental para la industria automotriz en México y Canadá, ya que Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de autopartes para ambos países.

Músculo industrial

En general, la industria automotriz de Estados Unidos es la más grande en la zona del T-MEC, con niveles más altos de producción, ventas y comercio. En 2025, Estados Unidos importó productos automotrices de todo el mundo por un valor de 420,518 millones de dólares, al tiempo que sus exportaciones globales de este sector sumaron 160,778 millones.

México fue el primer proveedor externo de Estados Unidos en cada uno de los tres segmentos de esta industria en 2025, cuando las importaciones estadounidenses de autos desde todo el mundo fueron de 179,792 millones de dólares, las de camiones, autobuses y vehículos con propósitos especiales se cifraron en 54,421 millones y las de autopartes totalizaron 186,306 millones.

La industria automotriz en México representa alrededor de 3.6% del PIB del país y 18% del PIB manufacturero, y emplea a más de 1 millón de personas. Entre los principales fabricantes de vehículos en México se encuentran BMW, Ford, General Motors (GM), Honda, Kia, Nissan, Mazda, Stellantis, Toyota y Volkswagen.

Las actividades manufactureras en la industria automotriz mexicana se concentran principalmente en las regiones norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí) y central (Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla) del país.

En la vertiente de la demanda exterior, en el primer trimestre de 2026, las exportaciones automotrices de Estados Unidos al mercado mexicano tuvieron una caída interanual de 8.9%, a 9,396 millones de dólares, y en esa misma dirección registraron una disminución de 8.7% durante todo 2025, a 39,805 millones.

Grandes organizaciones empresariales de México y Estados Unidos han reiterado que los aranceles estadounidenses al sector automotriz de México y Canadá violan el T-MEC.