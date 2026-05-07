Acudió FGR al narco laboratorio desmantelado en Chihuahua, destruirá precursores químicos

En seguimiento al compromiso institucional de informar al Pueblo de México, respecto a los avances de las investigaciones con relación a la indagatoria iniciada por la Fiscalía General de la República en el estado de Chihuahua, en el marco del respeto al debido proceso, damos a conocer a la opinión pública los avances obtenidos hasta el momento.

Derivado del respectivo plan de investigación, una vez que se recibió comunicación por parte de la Fiscalía General del Estado, sobre el hallazgo del laboratorio clandestino en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, personal ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional, responsable de la carpeta de investigación correspondiente, se trasladó al lugar de los hechos con el fin de tener conocimiento del hallazgo en el sitio y realizar el aseguramiento de los bienes, artefactos, productos y las sustancias encontradas en el mismo.

Al respecto se elaboró un acta en la que se registró un inventario, en donde se refleja la totalidad de lo localizado en el predio, que de acuerdo con los resultados de los dictámenes periciales se advierte que, por un lado, se trató de precursores químicos y químicos esenciales, en cantidades de más de 55 mil litros de sustancias líquidas y poco más de 50 toneladas en estado sólido; así como cerca de dos mil litros de metanfetamina; además de diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas, consistentes entre otros en cilindros para gas L.P., contenedores, reactores y centrifugadoras.

Asimismo, se han realizado diversos dictámenes relativos a las distintas especialidades con que cuenta el área de servicios periciales de la institución, como lo son valuación, química forense y criminalística de campo, con la finalidad de determinar el valor comercial y la descripción de los objetos y los indicios asegurados, llevar a cabo el análisis de las muestras, identificar cantidades y tipo de sustancias, así como para obtener la ubicación exacta del laboratorio y sus características generales.

Es importante mencionar que además de los dictámenes solicitados, continúan realizándose diversos actos de investigación que aporten mayores datos para robustecer la indagatoria y permitan dar con los responsables, toda vez que de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado, el hallazgo del lugar se localizó sin personas, por lo que no hubo detenidos.

Adicionalmente se informa que desde el inicio de las investigaciones por parte de esta FGR, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), se ha mantenido una estrecha coordinación interinstitucional, en particular con la Secretaría de la Defensa y con la Guardia Nacional, con el objetivo de trabajar las diligencias tomando en cuenta las facultades y atribuciones de las instituciones.

Por último, es importante precisar que se inició el proceso legal de destino final de los precursores químicos asegurados, para lo cual se mantiene coordinación con una empresa especializada en manejo de productos peligrosos y precursores químicos, encargada de ello, para su debida destrucción.

La FGR informará de manera transparente y oportuna los avances de la investigación, en estricto cumplimiento al debido proceso.

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