Policías municipales ponen a disposición de Fiscalía a presunto autor de robo de vehículo

–Tenía orden de aprehensión y se le seguía proceso desde el mes de febrero

Un hombre detenido por agentes de la Policía Municipal fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra como probable responsable del delito de robo de vehículo con violencia cometido el mes de febrero del presente año.

El detenido es Héctor Eduardo M. H. de 27 años de edad, quien habría despojado a la víctima de un auto Nissan Máxima modelo 2007 hace poco más de dos meses y se le seguía un proceso desde entonces, sin embargo cayó en desacato al ser citado nuevamente para continuar la diligencia en el área correspondiente de la FGE.

Es por eso que al ser detenido por policías municipales del Distrito Morelos, se notificó a la

Unidad de Investigacion de Robo de Vehículos, UIRV, quien a su vez lo hizo del conocimiento de la FGE para ejecutar la orden de aprehensión y ser trasladado de la comandancia Sur ante dicha instancia y continuar con el procedimiento legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.