No hay operativos de EU en la entidad, solo reuniones de colaboración: Jáuregui

César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado aseguró que no existen operativos del Gobierno de Estados Unidos en la entidad, luego de las intenciones que ha expresado el presidente Donald Trump para intervenir en México y atacar a los grupos de la delincuencia organizada.

Expresó que si bien, se manera constante se realizan reunciones de colaboración binacional, no existen operativos activos.

El fiscal recordó que el ingreso de autoridades extranjeras es únicamente regulado por el Gobierno Federal, al tratarse de temas internacionales.