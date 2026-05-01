1 de mayo; Chihuahua tiene 1 millón 097 mil 543 de trabajadores, el 30% gana salario mínimo

El Centro de Información Económica y Social dio a conocer que exiten 1 millón 097 mil 543 personas trabajadoras en Chihuahua Capital al cuarto trimestre del 2025, el 30% gana el salario mínimo.
En de 1,097,543 personas trabajadoras el 59% son hombres y el 41% mujeres en conjunto el solo el 30% gana hasta un salario mínimo, el 42% llega a ganar uno a dos salarios mínimos, el 8% gana de dos a tres salarios mínimos, 3% llega a ganar de tres a cuatro salarios y solo el 1% llega a ganar 5 salarios mínimos.
El 66% del empleo se concentra en los sectores de servicios y manufactura, mientras que el 80% de las personas ocupadas percibe hasta tres salarios mínimos.
A continuación el desgloce de porcentajes de empleo:
-Servicios 39%
-Manufactura 27%
-Comercio 17%
-Construcción 6%
-Agropecuario 6%
-Otros 4%