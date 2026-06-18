No apoyará PRI propuesta del GPPAN para legislar paridad de género en gubernatura

Ante el análisis y discusión de las diversas iniciativas de reformas constitucionales y legales en materia electoral en el Congreso del Estado, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, informó que los diputados locales priistas no apoyarán la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN de legislar sobre la paridad de género en la gubernatura.

Así lo reveló el presidente del Comité Directivo Estatal, quien añadió que ha sostenido reuniones con los diputados priistas Arturo Medina, Memo Ramírez y José Luis Villalobos, para determinar cuáles propuestas apoyará la bancada, así como encuentros con coordinadores de las otras fracciones parlamentarias para dejar en claro cuáles propuestas sí acompañarán y cuáles no.