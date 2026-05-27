Ningún indocumentado cruzó de México a EU en el último año: Donald Trump

En los últimos 12 meses y a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos que colinda con la del norte de México, no se ha registrado ningún cruce de inmigrantes indocumentados; aseguró el presidente Donald Trump.

Sin presentar una sola evidencia para sustentar su declaración, Trump enfatizó que en la frontera con México ha habido “cero cruces de inmigrantes indocumentados en 12 meses… es la frontera más segura del mundo, nadie tiene una frontera como esa”.



Durante una reunión en la Casa Blanca con los integrantes de su gabinete, el presidente de Estados Unidos también informo que por la frontera con México ha disminuido en un 61% el trasiego de fentanilo, y por agua cayó en 97% el tráfico de esta sustancia letal.

Respecto a los números de cruce de inmigrantes indocumentados, Trump apuntó que la razón por la que se ha dado una cifra sin precedentes “en los últimos 125 años”, es porque las personas saben que si intentan cruzar serán detenidas y removidas de Estados Unidos.

Información tomada de Proceso