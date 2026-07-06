Avanza remediación en Monte Xenit; apoyo a familias continuará si obras se prolongan: Bonilla

El presidente municipal Marco Bonilla, informó que continúan los avances en la remediación del fraccionamiento Monte Xenit y aseguró que el Gobierno Municipal mantendrá el respaldo a las familias afectadas hasta que su patrimonio se encuentre completamente seguro, en caso de que las obras se extiendan más allá del plazo previsto.

El alcalde señaló que actualmente se realizan reuniones periódicas con los vecinos para dar seguimiento al proyecto y mantener una comunicación permanente sobre los trabajos.

Explicó que la empresa responsable ya se encuentra en la etapa de ejecución del proyecto de remediación, el cual contempla la reconstrucción del muro dañado mediante un contramuro y la instalación de un elemento metálico diseñado como parte de la solución técnica.

Bonilla precisó que dicha propuesta fue aprobada por un despacho internacional especializado y que previamente fue socializada con los habitantes del fraccionamiento, quienes han participado en las mesas de trabajo.

“Tenemos una comunicación irrestricta y ordinaria con los vecinos”, expresó el edil, al destacar que el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, es quien ha encabezado las reuniones y cuenta con el seguimiento puntual de los avances técnicos y administrativos.

Respecto al apoyo que el Municipio brinda a las familias afectadas, Bonilla indicó que, de acuerdo con el calendario actual, la obra debería concluir durante agosto, por lo que, en principio, no sería necesario ampliar el esquema de respaldo.

No obstante, aclaró que, si por alguna circunstancia los trabajos no concluyen en tiempo y forma, el compromiso del Gobierno Municipal permanecerá vigente.

“Nuestro compromiso con los vecinos se mantiene de apoyarlos hasta en tanto no esté al 100 por ciento resguardado su patrimonio”, afirmó.

El alcalde reiteró que la administración municipal continuará acompañando a los habitantes de Monte Xenit durante todo el proceso de remediación, con el objetivo de garantizar la seguridad de las viviendas y brindar certeza a las familias afectadas.