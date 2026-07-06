Detiene AEI a imputado por el delito de violencia familiar en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a un masculino de nombre Alfredo Armando C. G., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 07 de enero de 2022, el detenido, de 28 años de edad, agredió física y verbalmente a su madre, en un domicilio ubicado en la colonia Topo Chico de la ciudad de Parral.

Alfredo Armando C.G. fue detenido en el mismo sector en donde cometió la agresión, y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió a petición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia (FEM), que le formulará imputación.

El trabajo realizado por esta representación social, busca además de sancionar a los agresores, brindar tranquilidad y certeza a las víctimas de los delitos de género a través de la procuración de justicia.