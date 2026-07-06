Mantiene Gobernación Municipal supervisión, inspeccionaron 250 establecimientos en la última semana

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 6 de julio de 2026.– El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa los resultados de los operativos de supervisión realizados del 28 de junio al 6 de julio en distintos establecimientos comerciales y de entretenimiento de la ciudad.

Durante este periodo se efectuaron un total de 250 inspecciones, las cuales derivaron en 27 actas administrativas por diversas faltas a la normatividad municipal vigente, así como en tres clausuras a los siguientes establecimientos:

Oxxo Llorones, por incumplimientos relacionados con diversa documentación y permisos requeridos para su operación. Oxxo Colón,por incumplimientos relacionados con diversa documentación y permisos requeridos para su operación. Down Town Bistro Bar, por falta de permisos requeridos para su operación.

El Gobierno Municipal reiteró que estas acciones se realizan de manera permanente con el objetivo de garantizar el orden, fortalecer la seguridad, promover el cumplimiento de la normatividad vigente y contribuir al sano desarrollo de las actividades comerciales, recreativas y de entretenimiento en Chihuahua Capital.