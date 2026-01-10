Nick Cassidy remonta 13 lugares y conquista el E-Prix de la Ciudad de México

Ciudad de México. En la Fórmula E la velocidad no estremece los oídos, desafía la mirada con una fuga casi silenciosa. El piloto neozelandés Nick Cassidy (Citroen Racing) lo entendió de esta manera, fue sigiloso en las curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez y las encaró con destreza en el momento oportuno, lo que le permitió conquistar la carrera 150 en la historia del serial eléctrico, que se realizó en la Ciudad de México.

Cassidy remontó 13 lugares gracias a un certero ataque en la segunda mitad de la prueba, que le permitió ponerse como líder ante el dominio de Nico Muller (Porsche) y Edoardo Mortara (Mahindra Racing), quien a pesar de tener el modo ataque no pudo superar al neozelandés, que se defendió exitosamente de los embates. En el podio lo acompañaron Mortara (2) y Oliver Rowland (3), quien hace un año se coronó en este circuito.

Víctor Camacho

La aceleración de un bólido eléctrico (GEN 3 Evo) es incomparable, puede arrancar de 0 a 100 kilómetros por hora en un lapso de 1.86 segundos, un 30 por ciento más rápido que un monoplaza actual de la Fórmula 1. Para muchos aficionados este es el futuro de la disciplina, mientras otros lo sienten ajeno, como si el rugir de los motores hiciera única a una carrera.

“Es una experiencia diferente que tiene muchos beneficios, como su precio. Es más fácil adquirir una entrada en 700 pesos , que pagar más de 5 mil. Pero la F1 tiene más tradición, el ruido del motor le da un encanto especial, pero hay que darle su mérito al serial pues en todas sus carreras la adrenalina está al tope”, comentó Julio Delgado, aficionado al deporte motor que acudió a la prueba acompañado de sus hijos.