Necesitamos que se cuente el voto, reforma electoral debe consultar a Estados: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván reiteró la importante de que se conserven los organismos locales electorales para que la ciudadanía tenga la certeza de que su voto es tomado en cuenta y de que la reforma electoral que se propone desde el Gobierno Federal tome en cuenta la opinión de las entidades federativas.

Ello luego de darse a conocer algunos de los puntos que se pretenden modificar con la Reforma Electoral son la eliminación de dos consejerías en el Instituto Nacional Electoral (INE), la reducción de presupuesto a partidos políticos y el reordenamiento de las diputaciones.

La mandataria recordó que fue durante la década de los 80 cuando se consolidaron varias de las instituciones que hoy por hoy se encargan de sostener la democracia en México, con cambios como la emisión de una credencial para votar con fotografía.

“Yo creo que el elemento principal de la democracia y que todos los mexicanos y los chihuahuenses sobre todo que hemos lucha tanto porque se nos tome en cuenta es que se cuenten los votos. Necesitamos estos organismos locales de institutos electorales para que cuenten nuestros votos, eso es lo importante, así nació nuestra democracia en los años 80’s, para que hubiera una credencial para votar con fotografía, para que pudieran tomar en cuenta lo que los chihuahuenses queríamos y también es importante decirlo: esta reforma electoral nos gustaría participar porque luego las decisiones de algo tan importante como es justamente el que se tome en cuenta nuestro voto pues no se puede tomar desde el centro, se tiene que tomar en cuesta a los Estados”.