Necesario explicarles a la Corte medidas del Estado vs gusano barrenador; qué bueno que Maru tome cartas en el asunto: Presidente del Congreso

Ante la reunión que buscará sostener la gobernadora Maru Campos con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes la semana pasada invalidaron el decreto que el Gobierno de Chihuahua impulsó para combatir la plaga del gusano barrenador, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, reconoció que la jefa del Ejecutivo chihuahuense “tome cartas en el asunto”.

“Nosotros esperamos mucha empatía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué bueno que la gobernadora está atendiendo el tema. Es un tema que es de mucho interés para los ganaderos aquí de Chihuahua”, argumentó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo local explicó que “entendemos lo que la Corte en su ámbito de facultades resolvió, en el sentido de que se invadían las esferas de competencia del Gobierno Federal, por lo que creo que se necesita más diálogo, se necesita explicarles a la Corte cómo está funcionando este sistema y cómo está funcionando las medidas que se están tomando para combatir el gusano barrenador”.

El diputado Ramírez recordó que “es una plaga que se esparce muy rápido y en ese sentido creo que el gobierno estatal hizo lo conducente. Qué bueno que la Gobernadora esté tomando cartas en este asunto”.

La semana pasada, la Suprema Corte resolvió que el Acuerdo 156/2024, emitido por el Poder Ejecutivo de Chihuahua sobre verificación e inspección de ganado, es inconstitucional. Este acuerdo regulaba temas de control sanitario y sanidad animal que, según lo que resolvió la Corte, “son competencia exclusiva de las autoridades federales como parte de la salubridad general”.