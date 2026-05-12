Natalie Portman compartió por primera vez una imagen de su embarazo durante una visita al Grand Palais de París junto a su madre, semanas después de confirmar que espera a su tercer hijo.

Natalie Portman compartió por primera vez una foto de su embarazo y sorprendió a sus seguidores con una tierna postal desde París. La actriz de 44 años publicó la fotografía en su cuenta de Instagram durante una visita especial al Grand Palais junto a su madre para celebrar el Día de la Madre, dejando ver claramente su baby bump.

Natalie Portman presume su primera foto embarazada desde París

En la imagen, Portman aparece sonriendo mientras posa de manera relajada y natural junto a su mamá y frente a la exposición dedicada a la artista sueca Hilma af Klint. Vestida con un look casual, la ganadora del Oscar mostró una avanzada pancita de embarazo que confirma que atraviesa ya casi cinco meses de gestación.

Junto a la publicación, la actriz dedicó un emotivo mensaje a su madre y habló sobre la importancia de la maternidad en su vida.

“La mayor suerte de mi vida fue nacer de mi madre. Es la persona más atenta, cariñosa, interesante, talentosa, generosa, divertida y alegre que conozco. ¡Feliz Día de la Madre para ella y para todas las madres increíbles!”, compartiño.

“Además, no podría imaginar una mejor manera de pasar el día que en la exposición de Hilma af Klimt en el Grand Palais, ¡la madre de la abstracción, el espiritualismo y el ocultismo! Si estás en París, es una visita obligada”, escribió Natalie Portman para también recomendó visitar la exposición de Hilma af Klint en el Grand Palais de París.

Natalie Portman (Instagram)

Natalie Portman espera su tercer hijo, el primero junto a Tanguy Destable

La actriz confirmó hace apenas unas semanas que está esperando a su tercer hijo, el primero junto al productor y músico francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr. La noticia fue revelada originalmente en una entrevista exclusiva para Harper’s Bazaar publicada en abril pasado.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados. Solo estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”, declaró entonces la actriz, quien mantiene una relación con el músico francés desde 2025.

Natalie Portman ya es mamá de Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, hijos que tuvo durante su matrimonio con el coreógrafo francés Benjamin Millepied. La expareja se conoció durante el rodaje de Black Swan y oficializó su divorcio en 2024 tras más de una década juntos.

Por su parte, Destable también es padre de dos hijos fruto de su relación anterior con la actriz francesa Louise Bourgoin.