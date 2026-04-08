NASA lanza en Spotify la playlist de Artemis II: así suena la misión

La NASA ha decidido ponerle ritmo al espacio con la playlist oficial de la misión Artemis II en Spotify.

Bajo el título Artemis II Wake-Up Song, los astronautas seleccionaron siete temas que acompañarán su histórico viaje, con un marcado gusto por el pop.

Aunque sorprende la ausencia de Space Oddity de David Bowie, la lista incluye canciones de artistas como John Legend, Chappell Roan y Glass Animals, convirtiéndose en un guiño musical que acerca la experiencia espacial al público.

Esta es la playlist de Artemis II en Spotify

La música no podría faltar en el viaje de los astronautas de la NASA para la misión Artemis II, por lo que ahora ya tienen su propia playlist oficial.

Playlist de Artemis II la cual podrás encontrar con el título Artemis II Wake-Up Song en el perfil oficial de la NASA dentro de la plataforma de música por streaming, Spotify.

Dicha la playlist de Artemis II en Spotify, por ahora es corta, pues cuenta con tan solo 7 canciones seleccionadas por los astronautas, las cuales denotan que el pop es el género favorito en la misión.

Pues las canciones en la playlist de la misión Artemis II de la NASA son:

Sleepyhead – Young & Sick Green Light (feat. André 3000) – John Legend, André 3000 In a Daydream – Freddy Jones Band Pink Pony Club – Chappell Roan Working Class Heroes (Work) – CeeLo Green Good Morning – Mandisa, TobyMac Tokyo Drifting – Glass Animals, Denzel Curry

Playlist de Artemis II de la NASA en Spotify no incluye Space Oddity

Al descubrir la playlist de la misión Artemis II de la NASA muchos escuchas han quedado sorprendidos, pues la lista en Spotify no tiene una de las canciones más icónicas que esperarían los seguidores.

Ya que la playlist de Artemis II de la NASA en Spotify no tiene la canción Space Oddity de David Bowie, tema icónico en referencia a un astronauta en el espacio.

Sin embargo, pese a que Space Oddity no se encuentra en la playlist de Artemis II de la NASA en Spotify, la lista de canciones ha sido bastante agradable para los escuchas, por lo que esperan que pronto se agreguen más temas para seguir escuchando.