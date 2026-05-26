Narcobloqueos en carreteras y vías del tren dejan un muerto y 2 lesionados en Colima

Dos civiles muertos, dos agentes policíacos heridos ademas de la detención de un ciudadano estadounidense y el aseguramiento de un arsenal es el saldo de un enfrentamiento a balazos que comenzó en la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán y se extendió hasta los límites con Michoacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los hechos comenzaron la tarde de este lunes 25 de mayo cuando um grupo especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE) hacía labores de investigación en Caleras cuando fueron sorprendidos a balazos por varios hombres armados.

De ese enfrentamiento, dos policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad mientras dos presuntos criminales murieron en el lugar.

La Secretaría de Marina (Marina), la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la FGE “se movilizaron y respondieron de manera coordinada para dar con el paradero de los agresores, realizando acciones en diversos municipios del estado”.

En estas acciones, se registraron algunos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los presuntos delincuentes “diversos incendios de vehículos que fueron provocados y que ya fueron controlados”.

Un tráiler incendiado bloqueó por varias horas la autopista Colima-Guadalajara mientras otro más bloqueó la vía ferrea y provocó el impacto con el tren.

La quema de vehículos se extendió por varias horas más en Armería y otros vehículos más en Cerro de Ortega en Tecomán en los límites con Michoacán.

Además, un ciudadano estadounidense fue detenido, el cual cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos de América.

Un vehículo blindado de manufactura artesanal fue asegurado, así como también diversas armas largas, armas cortas, granadas y droga.

La gobernadora Indira Vizcaíno ordenó la suspensión de clases presenciales en Tecomán, Armería y Manzanillo para que todas fueran en modalidad virtual y así resguardar la seguridad de los estudiantes del nivel básico.