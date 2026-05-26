Captan cuando un meteorito cruza el cielo en el momento de la erupción de un volcán

Una cámara que grababa la erupción del volcán Mayon, en Filipinas, la noche de este lunes, captó el paso de un meteorito. Las impactantes imágenes muestran cómo el objeto celeste cruza las laderas septentrionales del volcán en plena actividad eruptiva.

🇵🇭🌋☄️ EN IMAGES | Un météore est passé à côté d’un volcan en éruption aux Philippines. 🤩 pic.twitter.com/IpeSVNgQ4x — Cerfia (@CerfiaFR) May 25, 2026

El meteorito se desintegró en la atmósfera y no cayó sobre las laderas del Mayon como se temió en un principio. El video registra el momento en que el destello del meteorito pasa detrás del volcán, ofreciendo un espectáculo visual único.