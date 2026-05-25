Marco Bonilla entrega simbólicamente Mi Bolsa Escolar 2026

– El alcalde Marco Bonilla encabezó la entrega simbólica del programa “Mi Bolsa Escolar 2026” en el plantel CBTIS 122, donde se beneficiará a un total de 2 mil 871 estudiantes con paquetes escolares que buscan fortalecer su desempeño académico, con el objetivo de respaldar la educación de las y los jóvenes chihuahuenses y apoyar la economía de las familias.

Durante esta edición del programa, se contempla beneficiar a 27 planteles de nivel medio superior, donde estudian 28 mil 800 estudiantes de preparatoria en la ciudad, mediante la entrega de kits escolares que incluyen mochila con diseño personalizado, calculadora científica, lápiz de madera y plumas roja, azul y negra.

En su mensaje, el Alcalde destacó que el Gobierno Municipal mantiene una apuesta firme por la educación como herramienta para generar oportunidades y prosperidad permanente para las nuevas generaciones. Señaló que, además de apoyar con útiles escolares, la administración municipal también impulsa infraestructura educativa, como el domo y el campo de futbol americano construidos en el plantel.

Asimismo, reconoció el talento y la capacidad de las y los jóvenes chihuahuenses, especialmente de estudiantes del CBTIS 122, quienes participan en proyectos tecnológicos y de innovación relacionados con la industria automotriz y aeroespacial.

El edil resaltó que Chihuahua se ha consolidado como referente nacional e internacional en sectores estratégicos como la manufactura aeronáutica y tecnológica, generando oportunidades laborales dignas y bien remuneradas para las y los jóvenes preparados académicamente.

También reconoció a la escolta campeona nacional del plantel y a los equipos estudiantiles enfocados en proyectos de Fórmula 1 y robótica, al señalar que representan el talento y potencial que distingue a Chihuahua a nivel mundial.

Marco Bonilla exhortó a las y los estudiantes a continuar esforzándose en su formación académica y aprovechar las oportunidades que ofrece la ciudad para construir un mejor futuro.

Cabe señalar que esta entrega fue simbólica, ya que la distribución oficial de los apoyos se realizará durante el mes de agosto, por lo que se invita a estudiantes y familias a permanecer atentos a las fechas y requisitos correspondientes para acceder a este incentivo.