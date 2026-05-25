Piden a usuarios del Bowí avanzar al interior de unidades para evitar retrasos y accidentes

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), exhortó a las y los usuarios del sistema Bowí a avanzar al interior de las unidades y evitar permanecer cerca de las puertas automáticas, especialmente en horarios de alta afluencia, con el fin de prevenir incidentes y agilizar el servicio.La dependencia informó que la acumulación de pasajeros en los accesos dificulta el cierre

correcto de las puertas y provoca retrasos en la salida de los camiones, lo que afecta la fluidez

del sistema y los tiempos de traslado.

También se recordó que las puertas operan mediante mecanismos automáticos de apertura y

cierre, por lo que pidió permitir su funcionamiento libre para brindar mayor seguridad al subir y

descender de las unidades.

Asimismo, solicitó a las y los pasajeros avanzar hacia la parte central y trasera de los camiones

para facilitar el flujo de usuarios y mantener un traslado más cómodo, seguro y ordenado.

Para más información, la ciudadanía puede comunicarse al servicio de WhatsApp BowíChat, al

número 614 512 9386.