Piden a usuarios del Bowí avanzar al interior de unidades para evitar retrasos y accidentes

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), exhortó a las y los usuarios del sistema Bowí a avanzar al interior de las unidades y evitar permanecer cerca de las puertas automáticas, especialmente en horarios de alta afluencia, con el fin de prevenir incidentes y agilizar el servicio.La dependencia informó que la acumulación de pasajeros en los accesos dificulta el cierre
correcto de las puertas y provoca retrasos en la salida de los camiones, lo que afecta la fluidez
del sistema y los tiempos de traslado.
También se recordó que las puertas operan mediante mecanismos automáticos de apertura y
cierre, por lo que pidió permitir su funcionamiento libre para brindar mayor seguridad al subir y
descender de las unidades.
Asimismo, solicitó a las y los pasajeros avanzar hacia la parte central y trasera de los camiones
para facilitar el flujo de usuarios y mantener un traslado más cómodo, seguro y ordenado.
Para más información, la ciudadanía puede comunicarse al servicio de WhatsApp BowíChat, al
número 614 512 9386.