Recibió FGE Zona Noroeste a estudiantes de secundaria en actividades por el Día Naranja

Estudiantes de la Secundaria Federal “Las Américas” participaron en una plática preventiva y recorrido guiado en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, con sede en Nuevo Casas Grandes, con motivo del “Día Naranja”.

El Día Naranja es una iniciativa que se conmemora el día 25 de cada mes para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

Durante la actividad, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de la Mujer, impartió una plática preventiva enfocada en la violencia contra las mujeres, abordando sus consecuencias legales, sociales y personales, así como la importancia de fomentar entornos de respeto, igualdad y sana convivencia.

La actividad fue coordinada por el grupo GOECHI de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), con el objetivo de fortalecer la cercanía con la comunidad estudiantil y promover la cultura de la prevención entre adolescentes.

Los estudiantes participaron activamente en las exposiciones y dinámicas realizadas por el personal, desarrollándose las actividades en un ambiente de respeto y cordialidad.

Posteriormente, se realizó un recorrido por las instalaciones de la Fiscalía, con el fin de que el alumnado conociera el funcionamiento de las diferentes áreas de esta dependencia e igualmente las labores que desempeña el personal en beneficio de las y los ciudadanos.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación refrendan su compromiso de impulsar actividades preventivas y de proximidad social en beneficio de la comunidad estudiantil.