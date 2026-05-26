Irán tendrá campamento en Tijuana durante el Mundial 2026

La FIFA confirmó los campos de entrenamiento de las 48 selecciones durante la Copa del Mundo 2026 e hizo oficial el cambio de la Selección de Irán de Estados Unidos a México.

El conjunto asiático tendrá su campamento durante el Mundial en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana, sede de los Xolos de la Liga MX.

Irán tendrá partidos en Los Ángeles ante Nueva Zelanda y Bélgica, además del duelo ante Egipto en Seattle.

El presidente del organismo rector del fútbol iraní anunció el sábado que la base de entrenamiento de la selección nacional para el Mundial 2026 el traslado de Estados Unidos a México, tras obtener la aprobación de la FIFA.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol, ​​anunció la decisión el sábado en un comunicado emitido por el responsable de relaciones con los medios de la federación. La FIFA confirmó la medida este lunes.

Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero por la incertidumbre que rodea la guerra en Oriente Medio y las preocupaciones de seguridad, las autoridades de la federación decidieron el traslado a México. Los responsables del complejo deportivo Kino de Tucson no quisieron hacer comentarios.

La federación anunció que el equipo tendrá su sede en Tijuana, México, al sur de San Diego. La Copa Mundial de este año se disputará del 11 de junio al 19 de julio y será organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

“Todos los campamentos base de los equipos de los países participantes en la Copa Mundial deben ser aprobados por la FIFA”, declaró Taj.

“Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con funcionarios de la FIFA y de la Copa Mundial en Estambul, así como la reunión virtual que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, nuestra solicitud para cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México fue aprobada”.