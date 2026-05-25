Maru Campos preside Mesa Estatal de Seguridad en ciudad Cuauhtémoc

La gobernadora Maru Campos encabezó en ciudad Cuauhtémoc la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde autoridades de los tres órdenes de Gobierno se reunieron con el objetivo de fortalecer la colaboración y coordinación interinstitucional en la materia.

Durante el encuentro realizado en el Centro de Convenciones, la titular del Ejecutivo dio seguimiento a diversos temas relacionados con los resultados de los operativos implementados en territorio chihuahuense.

Maru Campos llamó a los asistentes a continuar con la comunicación estrecha y mantener el compromiso de no politizar el tema de la seguridad, con el fin de garantizar la paz y la tranquilidad, para las y los chihuahuenses.

Como parte de las novedades reportadas por las autoridades, 38 personas retornaron a sus respectivos hogares en el estado de Durango, mediante un traslado coordinado que partió desde la ciudad de Parral.

Además fueron inhabilitadas cuatro tomas clandestinas de hidrocarburos, y se localizaron y destruyeron cinco plantíos de drogas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Entre los acuerdos alcanzados se estableció reforzar en todo el estado la vigilancia para la detección de plantíos y continuar el trabajo coordinado en materia de incendios forestales.

En la sesión estuvieron presentes Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Felipe González y David Antonio López, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, respectivamente; así como Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado.

Además de Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del Estado; Victoriano Porcayo, delegado de la Fiscalía General de la República; Israel Caro, coordinador de la Guardia Nacional en Chihuahua; y Fernando Ávila, en representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También acudió Zaira Carrasco, en representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua; Lourdes Pérez de Anda, en representación del Ayuntamiento de Cuauhtémoc; Rafael Aragón, director de Seguridad Pública Municipal y Juan Carlos Portillo, fiscal de la Zona Occidente.