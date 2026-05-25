Fortalecer identificación humana mediante ADN, objetivo de reunión del Comité Nacional de Genética

Con el propósito de establecer acuerdos técnicos y estratégicos para fortalecer la identificación humana mediante ADN, se efectuará en esta ciudad la 4ta reunión del Comité Nacional de Genética 2026 (CONAGEN).

Así lo anunció en rueda de prensa Javier Sánchez Herrera, quien se encuentra en el proceso de entrega recepción de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, tras ser nombrado encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

Sánchez Herrera, informó, que el estado de Chihuahua ha presidido el Comité Nacional de Genética durante siete años, por lo que en esta reunión se pasará la conducción del organismo a otra entidad del país.

Dio a conocer que el trabajo efectuado por CONAGEN, ha permitido la homologación de criterios, la actualización normativa, la consolidación del uso de tecnologías avanzadas y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de información genética.

Trabajos de suma importancia para la comunidad científica, pero sobre todo para las familias de las víctimas de personas que se encuentran desaparecidas, pues por medio de esa coordinación, permite obtener las identidades de los cuerpos desconocidos que son depositados en los Servicios Médicos Forenses en todo el país.

El encuentro se desarrollará los días 26 y 27 de mayo y se espera contar con la presencia de la titular de la Unidad de Laboratorios Criminalísticos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Dra. Mavil López-Casamichana; de la Comisionada Nacional de Búsqueda, Mtra. Martha Lidia Pérez Gumercindo, así como de los jefes de Laboratorios de Genética de todas las entidades federativas del país.

Durante la reunión trabajarán en los siguientes temas:

– Actualización del estatus nacional de acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025.

– Analizar y actualizar a la Norma Técnica de la Base Nacional de Información Genética

– Informar sobre la consolidación de la Base Nacional de Información Genética (BaNIG) y el avance en la implementación del sistema CODIS en el país.

– Alcances y responsabilidades del perito en Genética Forense.

– Homologación de criterios técnicos para la identificación humana por ADN con enfoque multidisciplinario.

– Revisión de avances y retos en la implementación de tecnologías de NGS (Next Generation Sequencing) en identificación humana.

– Integración de la Comisión de Estandarización para fortalecer lineamientos técnicos.

Finalmente se llevará a cabo el cambio de la mesa directiva del Comité Nacional de Genética (CONAGEN), para asegurar la continuidad de los acuerdos.