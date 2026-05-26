Prevén martes soleado y con vientos en territorio estatal; máxima será de 31°C en Chihuahua capital

Cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Sin lluvia en Chihuahua.

Por la mañana, ambiente fresco a templado; frío en sierras de Zacatecas y muy frío con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos/tornados en Coahuila (norte), de la misma intensidad con posibles tolvaneras en Chihuahua y Durango; de componente sur (surada) de hasta 70 km/h en Nuevo León y de hasta 60 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí.