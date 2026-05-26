Militares de Irán se pronuncian tras nuevos ataques de EE.UU.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) ha denunciado este martes la violación de su espacio aéreo por parte de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico, tachándola de “aventuras intervencionistas y comportamiento agresivo”.

En un comunicado, afirmó que sus unidades de defensa aérea, contando con datos de seguimiento preciso de los servicios de inteligencia iraníes, derribaron un dron MQ-9 y dispararon contra un dron RQ-4 y un avión de combate F-35 invasor, obligándolos a abandonar el espacio aéreo nacional.

La Guardia Revolucionaria reivindicó su derecho legítimo a tomar represalias y advirtió en contra de cualquier nueva violación por parte de “las fuerzas invasoras estadounidenses”.