Municipales detienen a uno con porciones de aparente cristal en la Desarrollo Urbano

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 36 años de edad al encontrarle el equivalente a 8 porciones aparentemente de una sustancia de características similares al cristal, que le fueron aseguradas para ponerlo a disposición de la Fiscalía.

La detención se dio en la calle Lourdes y Vialidad Ch-P de la colonia Desarrollo Urbano, donde quien se identificó como Emilio R. E. se encontraba a bordo de un auto escuchando música a alto volumen y al llamarle la atención respondió en forma violenta, ante lo cual se le aseguró por parte de los agentes.

Al momento de hacer la revisión de rutina, se le localizaron varios envoltorios de la supuesta droga, los cuales fueron presentados junto con el detenido ante un Juez Cívico de la Comandancia Sur y posteriormente ante el área respectiva de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.