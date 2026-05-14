Mujer se atrinchera con sus hijos y amenaza con explotar vivienda

Una mujer de 35 años se atrincheró al interior de su domicilio en la colonia Jardines de Sacramento, donde amenazaba con hacer explotar la vivienda junto con sus dos hijos de 2 y 5 años de edad.

De acuerdo con el reporte, la mujer se encontraba bajo los influjos de cristal y mantenía dos tanques de gas dentro de la casa, lo que generó un fuerte operativo por parte de policías municipales, bomberos y elementos del grupo K9.

Tras varios minutos de diálogo, las autoridades lograron convencer a la mujer de entregar a los menores sanos y salvos. Posteriormente, el operativo fue retirado y la mujer permaneció en el domicilio.