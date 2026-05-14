Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición durante cateo en Jardines Universidad

Elementos de la Fiscalía especializados en búsqueda de personas ausentes ejecutaban una orden de cateo liberada por un juez en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Colegio de Cholula y Cordillera Andina, en la colonia Jardines Universidad, cuando realizaron el hallazgo del cuerpo de un hombre.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la inspección al inmueble, agentes localizaron en una de las habitaciones el cadáver de un masculino de aproximadamente 40 años de edad, el cual se encontraba cubierto con una lona y en avanzado estado de descomposición.

Tras el hallazgo, los elementos ministeriales activaron al grupo de Homicidios, cuyos agentes se hicieron cargo del procesamiento de la escena y del levantamiento del cuerpo. Será mediante las investigaciones correspondientes y la necropsia de ley como se determine la identidad de la víctima y las causas de muerte.