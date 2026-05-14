Localizan persona sin vida en carretera estatal del seccional Álvaro Obregón

Cuauhtémoc, Chih.- Autoridades localizaron la mañana de este jueves el cuerpo sin vida de un hombre a un costado del kilómetro 40 de la carretera estatal número 5, en hechos registrados en la seccional de Álvaro Obregón.

El reporte fue recibido alrededor de las 09:30 horas, movilizando a elementos de Seguridad y Vialidad, quienes al arribar al lugar encontraron el cuerpo sin vida, en estado de descomposición.

De acuerdo con el informe, el hombre vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera negra y zapatos color café. Debido al estado en que fue localizado el cuerpo, no fue posible identificar rasgos faciales.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana de la base Swift Current acudieron al sitio y confirmaron que el tiempo de muerte era indeterminado. Posteriormente se dio aviso al Ministerio Público, Agencia Estatal de Investigación, Servicios Periciales y SEMEFO, quienes se hicieron cargo de la escena y del levantamiento del cuerpo para las investigaciones correspondientes.