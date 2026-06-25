Mujer resulta lesionada tras choque en la Lombardo Toledano y entronque al Cereso

Una mujer resultó lesionada luego de un choque registrado en el cruce de la avenida Lombardo Toledano y el entronque al Cereso, donde se vieron involucrados un automóvil Mazda 3 color blanco y un Ford Fiesta color rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, el Mazda 3 circulaba de sur a norte sobre la Lombardo Toledano, cuando el conductor del Ford Fiesta salió del camino al Cereso y presuntamente omitió el alto correspondiente, provocando el impacto. Tras la colisión, una mujer que viajaba en el Mazda resultó con lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica a la afectada, mientras que elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de elaborar el croquis del accidente y determinar responsabilidades. El percance dejó daños materiales de consideración en ambas unidades.