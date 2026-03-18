Mujer fue hallada sin vida al interior de su domicilio en colonia Margarita Maza de Juárez

Perla Fabiola M., de 21 años de edad, fue hallada sin vida la tarde de este miércoles por sus familiares. Estaba suspendida del cuello en una de las habitaciones del domilicio.

Al lugar arribaron policías municipales y agentes de la FEM -Fiscalía- para acordonar la zona e investigar los hechos. Corroborar si se trató de un suicidio.

El desafortunado evento fue sobre las calles 86 y privada de Vicente Mendoza en la colonia Margarita Maza de Juárez. Autoridades se hicieron cargo de las indagatorias correspondientes.

Asimismo, se les brindó atención a la familia que pasó por el momento impactante de ver a la joven sin vida.