Balean a sujeto en colonia Praderas del Sur

Un sujeto fue víctima de un ataque armado en el cruce de las calles Praderas Patagónicas y Praderas del Congo, en la colonia Praderas del Sur.

Tras el ataque resultó con al menos 3 heridas de bala en un hombro, brazo y abdomen, siendo trasladado por particulares a bordo de un vehículo Altima hasta las instalaciones de la Cruz Roja en la avenida Fuerzs Aérea.

Posteriormente, personal de la Cruz Roja lo trasladó en ambulancia a un hospital para una adecuada atención médica, implementándose para ello un operativo de seguridad a cargo de policías municipales y estatales.