Mueren dos personas por explosión de camioneta cerca del AIFA; uno sería operador del Cártel de Sinaloa

Una camioneta color negro explotó de forma repentina cuando circulaba por la carretera México-Pachuca, a la altura de Tecámac, Estado de México, confirmaron fuentes oficiales.

A bordo de la camioneta siniestrada viajaban dos hombres que perdieron la vida tras el estallido. Uno de ellos fue identificado como Francisco Beltran, alias “El Payín”, y el conductor como Humberto Raquel”N”, ambos originarios de Sinaloa.

‼️DOS FALLECIDOS EN AUTO CON EXPLOSIVOS‼️ La tarde de ayer domingo, un vehículo estalló repentinamente mientras circulaba por calles cercanas al fraccionamiento Haciendas del Bosque, en Tecámac, aparentemente por un artefacto explosivo que el vehículo llevaba consigo, dejando… pic.twitter.com/7rzqTBmUVJ — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) March 30, 2026

En sus primeras indagatorias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México descartó que se tratara de un choche bomba.

Los primeros indicios indican que dichos sujetos llevaban el explosivo al interior del vehículo cuando se registró el estallido, pero la indagatoria todavía no establece qué tipo de explosivo provocó el incidente.

Por el momento, tampoco hay indicios de que el explosivo se los hayan arrojado desde otro vehículo o que lo hubieran colocado previamente.

Tras la explosión, la unidad perdió el control, se saltó a los carriles contrarios y finalmente se estrelló en el otro extremo de la carretera, sin causar más lesionados.

De acuerdo con el reporte oficial, la explosión ocurrió a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque, municipio de Tecámac.

El incidente fue grabado por la cámara de un vehículo que circulaba por la misma carretera que la camioneta casi de forma paralela, pero que logró salir a salvo del estallido.

Las primeras versiones señalan que en la camioneta viajaban Francisco Beltran, alias “El Payín” y Humberto Raquel”N”, ambos originarios de Sinaloa. Ninguno de los dos sobrevivió.

Sobre “El Payín”, los primeros reportes indican que está relacionado con varias carpetas de investigación en dicha entidad, pero en el Estado de México no existen registros de su posible actividad delictiva.

Según este reporte de autoridades policiales, las víctimas procedían del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pero la autoridad federal no lo ha confirmado.