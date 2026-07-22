Muere niño de 2 años de edad al ser atropellado en la colonia Cerro de la Cruz

Un niño de apenas dos años de edad murió al ser atropellado en calles de la colonia Cerro de la Cruz, al sur de la ciudad.

El fatal accidente sucedió en las calles 66 y Urueta, casi al filo de la medianoche.

Según el reporte, el menor fue arrollado por un camión de maquila, el cual era conducido por el tío de la víctima.

Al parecer el menor salió de la vivienda sin ser visto y de manera accidental fue atropellado, lo que le quitó la vida de manera instantánea.

Al lugar arribaron paramédicos y elementos policíacos, quienes ya nada pudieron hacer para salvarle la vida.