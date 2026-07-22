ASE y el encuentro con alcaldes-COPARMEX, salud y Gil Baeza-Registros azules-Morenistas, entre La Chingada y Palacio Nacional

Los que estarán de manteles largos y centrados en su chamba de fiscalización, son los integrantes de la Auditoría Superior del Estado que lidera el auditor Héctor Acosta Félix, quien será el anfitrión de una reunión informativa para el fortalecimiento de la coordinación fiscalizadora entre la Auditoría Superior de la Federación y la ASE con los municipios que conforman este estado norteño, por lo que se prevé que a las instalaciones de la Auditoría, ubicada allá en el Parque Industrial Américas, acudan representantes de la ASF y además, están invitados los 67 alcaldes, lo cual no significa que vayan todos, pero que seguramente irá la mayoría para atender este llamado por parte de los responsables de fiscalizar los recursos públicos que manejan los Ayuntamientos, en especial porque si algo necesitan algunos, es precisamente una guía de cómo reportarlos sin caer en faltas administrativas e incluso penales, mismas que han estado al orden del día desde que Acosta Félix tomó las riendas de la ASE y hace su trabajo desde una perspectiva técnica y alejada de la política… aunque a algunos eso les provoque urticaria. La cita es a las 11 horas de este miércoles.

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Quienes sesionarán también hoy, pero a puerta cerrada, es el Consejo Directivo de la COPARMEX que preside Jorge Treviño, el cual tendrá un invitado especial: se trata del secretario de Salud del Gobierno del Estado, Gil Baeza, quien fue llamado por los chicos de esa cámara empresarial para conocer más a fondo los problemas y soluciones que esa dependencia estatal ha enfrentado en uno de los rubros más sentidos por la población chihuahuense, en especial porque la salud ha sido uno de los temas más llevados y traídos en el ambiente político durante los últimos días, ya que MediChihuahua, uno de los programas insignia de la gobernadora Maru Campos, ha entrado al quite cuando el IMSS y el ISSSTE le han fallado a los ciudadanos. Así que ahí en la torre de consultorios del Hospital Ángeles se llevará a cabo esta reunión, en donde Gil Baeza se reunirá con el Consejo Directivo de la COPARMEX para revisar más a detalle el servicio que ofrece MediChihuahua.

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Como lo habíamos señalado en varias ocasiones, anoche se cerraron los registros de aspirantes a alguna candidatura del PAN en la app que lanzó el Comité Ejecutivo Nacional desde octubre del año pasado. Los registros se contaron por decenas, pero ya serán los filtros aplicados por el CEN, en conjunto con la dirigencia estatal, los que determinen quién sí y quién no pasa a la “siguiente ronda”. En el caso de la candidatura panista a la alcaldía de Chihuahua capital, destacan los registros del coordinador de los diputados locales, Alfredo Chávez, quien fue el primero en hacerlo. También se registraron para ese mismo objetivo el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera; el exfiscal César Jáuregui; el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir; el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, la diputada federal Manque Granados y los diputados locales Jorge Soto y Carlos Olson, los cuales asumen que serán invitados a la mesa que más aplauda cuando tanto la gobernadora Maru Campos como el dirigente nacional Jorge Romero, empaten sus agendas y puedan reunirse para definir las reglas del proceso interno, decisión en la que también estará involucrada la dirigente estatal Daniela Álvarez.

Por cierto que ayer Daniela estuvo muy al pendiente del último día de registros, tan es así que incluso recibió visitas de quienes se registraron en aras de buscar la reelección, como es el caso de la alcaldesa de Ojinaga, Lucy Marrufo, quien se reunió con la jefa estatal del PAN y confirmó que se registró para buscar abanderar nuevamente a Acción Nacional en el proceso electoral del 2027, y con ello buscar repetir tres años más como presidenta de ese municipio fronterizo.

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La que ayer encabezó una reunión con su equipo de organización es la dirigente estatal de Morena, Briguite Granados, precisamente después de que conformaran las Asambleas en los 67 municipios del estado y hasta lograra reunir a los dos bandos más fuertes en la contienda por la candidatura de la 4T a la gubernatura, es decir, los que simpatizan con el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y con la senadora también con licencia, Andrea Chávez. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas a pesar de ese encuentro en la fronteriza ciudad, pues a nivel nacional es donde están los roces más fuertes para determinar quién de los dos abanderará la causa del régimen oficialista.

Y es que dicen los malosos que el Grupo Tabasco, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde La Chingada, se mantienen insistentes en que sea Andrea Chávez quien se quede con la añorada candidatura, todo eso a pesar de los presuntos vínculos que sus padrinos políticos, en especial el senador Adán Augusto López, supuestamente tiene con “La Barredora”, mientras que la dirigente nacional Ariadna Montiel, con el apoyo de Palacio Nacional, mantiene firme su postura de que sea Pérez Cuéllar el ungido para abanderarlos en la contienda por la gubernatura de Chihuahua. De ese tiro saldrán chispas, mismas que pudieran incendiarlo todo cuando se presente el resultado de la mentada “encuesta”.